Katja geniet van haar schatje en bachelor Thomas nog net niet naakt voor de camera

Britney Spears vertelt voor het eerst uitgebreid over curator­schap vader: ‘Ze hebben me weggegooid’

Britney Spears heeft voor het eerst uitgebreid verteld over de tijd dat ze onder curatorschap van haar vader stond. In een 22 minuten durende audio - die inmiddels weer verwijderd is - vertelt ze over het ‘misbruik’ dat ze hierdoor heeft ervaren en deelt ze waarom ze veel geld afwees om een interview te doen met Oprah Winfrey.

29 augustus