Katja is trots op haar liefdes en Douwe Bob is niet vies van wat risico nemen

met video First da­tes-maî­tre Sergio mist zus na turbulente jeugd vol tehuizen: ‘Ze was de enige die mij begreep’

Zonder emotie kan Sergio Vyent niet praten over zijn zus Eartha, die twee jaar geleden plotseling aan een hersenbloeding overleed. De 52-jarige Amsterdammer, die in Nederland bekend werd als maître in First dates, vertelt in de videoserie En profiel openhartig over de bijzondere band tussen de twee, die gevormd werd door een turbulente jeugd vol tehuizen. ,,Ze stond elke keer weer op. Dat is wat ik nu mis.” Liever kijken dan lezen? Klik op bovenstaande video.

