Katja laat zich knijpen en Samantha terug als sexy ‘Barbie’-verpleegster

Extreem verwende poes Karl Lagerfeld maakt kans op deel erfenis

14:20 Choupette, de wereldberoemde, tot op het bot verwende kat van de gisteren overleden Karl Lagerfeld (85), krijgt mogelijk een deel van het vermogen dat de couturier nalaat. De van oorsprong Duitse topontwerper was ongetrouwd, kinderloos en had, zo zei hij ooit in een interview, best met zijn poes willen trouwen als dat wettelijk was toegestaan.