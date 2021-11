Katja Schuurman en Freek van Noortwijk verbreken relatie

Schuurman leerde Van Noortwijk kennen in zijn restaurant Guts & Glory. Volgens de actrice heeft ze ‘fantastische dingen’ met haar ex meegemaakt. ‘Ik vind het heel erg verdrietig nu twee dochters te hebben wiens vaders niet in hetzelfde huis wonen als zij. En ik weet dat ook deze keer dat ik, samen met Coco’s bijzondere vader, in staat zal zijn om haar, net als Sammie alle liefde, veiligheid en de betrouwbare basis te geven ze nodig heeft om op te groeien tot de mooie vrouw die nu al in haar huist.’ Schuurman wil het bij deze verklaring houden en hoopt op ‘respect en afstand’ om de relatiebreuk ‘tot iets minder pijnlijks en op termijn zelfs weer tot iets gelukkigs te kunnen maken’.

Katja en de 14 jaar jongere Amsterdamse Freek trouwden in de zomer van 2019 in een recreatiepark in de Noordoostpolder. Dat gebeurde in klein comité, zonder bijkomstigheid van de pers. In augustus 2020 verwelkomden de twee dochter Coco Loulou. ‘Ze is betoverend’, liet Schuurman weten, die in 2010 al moeder werd van dochter Sammie. Zij werd geboren uit Schuurmans eerste huwelijk met acteur Thijs Römer.