Katja Schuurman gaat niets meer over seksleven zeggen

In het onderdeel Bedgeheimen in de talkshow Gert Late Night vertelde Katja over de vrijpartij en verklapte ze dat zij en haar man Freek van Noortwijk weleens anderen uitnodigen in hun bed. ,,Voor de goede orde: Ik heb het in Bedgeheimen gehad over een feestelijk uitstapje dat Freek en ik een of twee keer per jaar maken, niet over iets dat we elk weekend doen”, reageert de presentatrice later op Instagram.