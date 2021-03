Katja Schuurman in de bres voor Bilal Wahib: ‘Een slechte grap is geen kinderporno’

Het was afgelopen week hét gesprek van de dag: het gesprekje dat Mocro Maffia-acteurs Bilal Wahib en Oussama Ahammoud hadden met een 12-jarige jongen in een livestream op Instagram. Wahib, ook net doorgebroken als rapper, vraagt hierin aan de jongen of hij zijn geslachtsdeel kan laten zien. Hij gooit er nog een schep bovenop door te stellen: ,,Wollah, als jij je piemel kan laten zien, nu 17 doezoe (17.000 euro, red.). Hier, voor jou.” De jongen gaat daarop overstag.



Een dag later wordt Wahib door de politie verhoord, stopt platenlabel Top Notch alle werkzaamheden rond hem, maakt BNNVara een einde aan zijn presentatieklus bij de omroep en wordt zijn Edison voor beste nieuwkomer teruggetrokken. Bovendien krijgt hij samen met Ahammoud een levenslange ban op Instagram.



Presentatrice Katja Schuurman springt vandaag in haar Instagram Stories in de bres voor de gevallen rapper. ‘Als je het gehele gesprek kijkt, zie en hoor je dat Bilal probeert grappig te zijn. Van kwade opzet is geen sprake. Het is dom, zeer onhandig en bovendien niet grappig’, schrijft ze. ‘Een slechte grap die zo oud is als de weg naar Rome, maar een slechte grap is geen kinderporno.’

Quote Het doet me pijn iemand zo publieke­lijk en met zoveel venijn aan de schandpaal genageld te zien worden Katja Schuurman

Criminaliseren

Katja hoopt van harte dat het jongetje niet gepest zal worden. ‘Maar toch Top Notch, BNNVara, Edison en Instagram, vinden jullie het echt terecht deze Bilal direct te criminaliseren, veroordelen, ontslaan en boycotten? En alle media en iedereen die direct klaarstond met een oordeel, zullen we proberen ons eerst iets meer te verdiepen in verhalen voordat we over elkaar heen buitelen met verwijten en oordelen.’



Al eerder wilde Katja haar mening delen, maar ze durfde niet, geeft ze toe. ‘Omdat de stap tussen Bilal niét keihard veroordelen en nu zelf waarschijnlijk de lelijkste verwijten over me afroepen zo klein is. Maar ik wil eerlijk durven blijven zijn. Niet klakkeloos meelopen en meeschreeuwen, achter #ophef, maar eerlijk, genuanceerd en zacht zijn.’ Ze schrijft dat niet alleen de 12-jarige jongen slachtoffer is, maar Wahib ook. ,,Ik ken hem niet persoonlijk. Maar het doet me pijn iemand zo publiekelijk en met zoveel venijn aan de schandpaal genageld te zien worden.’

Helpen

Katja, die bij PowNed binnenkort te zien is in een programma over cancelcultuur, is niet de eerste die de veroordeling van Wahib te hard vindt. Misdaadverslaggever John van den Heuvel vond de manier waarop de rapper aangepakt wordt ‘veel te ver gaan. Volgens hem had zijn platenlabel Top Notch juist nu naar buiten moeten treden en ‘helpen te proberen dit in de toekomst te voorkomen’. ,,Hij heeft iets heel stoms gedaan en gaat daar tot in lengte van dagen de gevolgen van ondervinden. Maar het is nooit zijn intentie geweest om kinderporno te maken en verspreiden, wat hem nu wordt aangerekend. De geest mag wel weer in de fles na deze hausse aan reacties.”



De 12-jarige jongen liet eerder weten dat inmiddels alles weer goed met hem gaat. In een filmpje op Instagram vertelde hij dat hij een paar dagen niet gegeten had en dat hij ‘zich wel erg schaamt als hij naar bed gaat’, maar dat het nu wel weer goed met hem gaat. ,,Jullie hoeven niet te stressen, met mij gaat alles goed. Wie voor mijn kant is, het maakt me niet uit. Wie voor Bilal zijn kant is, het maakt me ook niet uit. Jullie hoeven je niet druk te maken”, zegt hij.



Wel vroeg de familie van het slachtoffer in een statement gisteren om rust. Advocaat Richard Korver, die de familie bijstaat, schreef in een verklaring dat mensen niet op zoek moeten gaan naar het slachtoffer of zijn familie, ze willen met rust worden gelaten. De advocaat roept op om alleen berichten op sociale media te plaatsen waarin het slachtoffer wordt gesteund.

