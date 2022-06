Katja Schuurman over nieuwe liefde: ‘Ik heb een roze bril op’

Schuurman (47) maakte er nooit een geheim van dat ze last heeft van stemmingswisselingen. ,,Door mijn wisselende gemoed ziet de wereld er steeds zo verschillend uit’’, onderstreept ze. ,,Nu heb ik een roze bril op en alles ziet er vrolijk en gelukzalig uit.’’



Ondanks dat ze nog niet officieel van een liefdesrelatie spreekt, heeft ze wel al bedacht hoe ze het deze keer wil aanpakken. ,,Ik wil proberen niet alles méteen in vaste vorm te gieten. Als ik voel dat ik iemand leuk vind, zie ik het liefst gelijk een handtekening onder contract. Dan tikken we het af, is het rond. Want je wordt zo onzeker…’’