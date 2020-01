Katja Schuurman smeekt: Stop al die walgelijke beweringen

Katja Schuurman haalt op sociale media flink uit naar de roddelbladen. Ze vraagt of de leugens over haar ‘alsjeblieft kunnen ophouden’. ,,Ik ben niet van steen en mijn omgeving ook niet.’’

De actrice en presentatrice is het spuugzat dat na eerder verhalen over een seksverslaving nu wordt geschreven over een pikant avontuurtje dat ze met een zakenman zou hebben gehad aan boord van een KLM-vlucht van Johannesburg naar Amsterdam. Ze zou zich volgens Story zelfs zo misdragen hebben dat ze van de vliegtuigmaatschappij voortaan niet meer online mag inchecken. Er zou eerst aan de balie moeten worden gecheckt of ze niet dronken is.

Story schreef al eerder over het vermeende voorval, en bericht deze week - na een ontkenning van Katja - tot in detail over wat er gebeurd zou zijn op stoel 6H en K van de bewuste vlucht. Schuurman: ,,De verhalen zijn ongelooflijk kwetsend, ze maken me heel erg verdrietig en zeker ook gefrustreerd en boos, omdat ik me machteloos voel tegenover zoveel negatief geweld.’’

Ze wil eigenlijk niet reageren op ‘alle walgelijke beweringen’. ,,Maar ik doe het, omdat ik wil dat deze negativiteit stopt, voor mezelf, en voor de mensen waar ik van houd. Ik heb geen seksverslaving. Ik ben dus ook nooit naar een kliniek geweest om hiervan af te komen. Ik heb géén seks gehad aan boord van de KLM-vlucht van Johannesburg naar huis. Ik heb geen vliegverbod, nooit gehad, en ook heb ik geen enkele restrictie als ik een KLM-vlucht wil boeken en online in wil checken.’’

‘Te open’