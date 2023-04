Katja zit in de puinhoop na een feestje en Bibi laat zien waarom ze nog altijd ‘kaboutertje’ is

Succesvol­le Arnhemse animatie­film ‘Knor’ gaat de wereld rond

De Nederlandse animatiefilm Knor zal binnenkort in Chinese bioscopen te zien zijn. De film is aangekocht door distributeurs in China, Australië en het Verenigd Koninkrijk. In alle drie de gebieden is het uitbrengen in de bioscopen gegarandeerd.