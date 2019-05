Katy Perry komt met nieuwe muziek

Het nummer heeft de titel Never Really Over meegekregen. Op de bijbehorende cover is Katy weer met lang blond haar te zien.



Katy bracht in juni 2017 haar laatste album Witness uit waarop de hits Chained to the Rhythm, Bon Appétit en Swish Swish stonden. Eerder dit jaar was ze al wel te horen op het nummer 365 van Zedd en ook kwam er remix van Daddy Yankee's Con Calma uit waarop Katy meedeed.