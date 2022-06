Keert Johnny Depp nu terug op witte doek? ‘Man komt veel sneller weer aan de bak dan vrouw’

met video Jury: Amber Heard schuldig aan smaad, moet miljoenen betalen

De jury heeft Johnny Depp (56) gelijk gegeven in de smaadzaak die hij had aangespannen tegen zijn ex-vrouw Amber Heard (36). De rechtbank kende Depp een schadevergoeding van 15 miljoen euro toe, hoewel hij slechts een fractie van dat bedrag zal ontvangen. De acteur was niet aanwezig bij de uitspraak, Heard wel. ,,De teleurstelling die ik vandaag voel is niet in woorden uit te drukken”, zegt de actrice.

