Kees Driehuis (67) was zoveel meer dan Per Seconde Wijzer

Per Seconde Wijzer betekende zijn doorbraak bij het grote publiek, maar Driehuis was al veel langer in medialand actief. In 1974 begon hij zijn carrière bij de Vara. Bij de radio was hij redacteur, eindredacteur en presentator van actualiteitenprogramma’s als Dingen van de Dag, Radioweekblad en Onder Vuur. Ook presenteerde hij Nova en Buitenhof, was hij initiatiefnemer en eindredacteur van Zembla en jarenlang de stem van het Sinterklaasjournaal.



Han Peekel, chroniqueur van de Nederlandse televisiegeschiedenis: ,,We moeten niet vergeten hoe belangrijk hij is geweest voor de professionalisering van de nieuwsrubrieken. Hij heeft gezorgd voor meer diepgang, een belangrijke vinger aan pols van de democratie, een kwalitatief hoger journalistiek niveau. Daar had hij eigenlijk wel een Koninklijke onderscheiding voor verdiend”, zegt Peekel. ,,Al had hij die zomaar kunnen weigeren. Kees was een VARA-man pur sang, voor de arbeiders en van de gestampte pot.”



Goede vriendin Hanneke Groenteman zal Driehuis eveneens herinneren als een ‘geëngageerde, zachtmoedige en tegelijk vasthoudende’ journalist. ,,Hij was bovendien een heel goede klaverjasser. Kees was er dol op. Hij heeft zelf een aantal jaar zijn verjaardag gevierd door allemaal kaartvrienden uit te nodigen. Zat de hele kamer te klaverjassen.”



Groenteman wist dat Driehuis ziek was. ,,Alleen de binnenwereld wist dat hij al een paar jaar aan het worstelen was met kanker.” Hij bleef, langer dan zij verwachtte, samen met zijn zoon voetbalwedstrijden bezoeken. ,,Hij was ongelooflijk Ajax-fan.”