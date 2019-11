Kees Hulst te zien in boekverfilming Isa Hoes

interview Schuwe beer Sara Kroos brult weer: ‘Dat heel zware is voorbij’

7:34 Na haar zware voorstelling over depressie kiest Sara Kroos in haar nieuwe show Verte voor een iets lichtere toon. Het is een ode aan gestuntel in het algemeen en haar eigen struikelpartijen in het bijzonder. Al komen die minder frequent voor.