Kees Jansma keert terug op tv als voetbalanalyticus bij Veronica

Gerard Spong gooit telefoon op de haak na ‘onheuse benadering’ door BNR-presenta­tri­ce

Advocaat Gerard Spong was woensdag not amused over een vraag die hij kreeg van BNR-presentatrice Roos Abelman. In een interview naar aanleiding van het nieuws dat hij Thierry Baudet juridisch bij zal staan, werd hem voorgehouden dat hij de zaak had aangenomen vanwege de aandacht. Dat schoot Spong in het verkeerde keelgat.

8 december