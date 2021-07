Kees van der Spek: ‘Liever rechtop leven dan op mijn knieën sterven’ staat op kuit Peter R getatoeëerd

Volgens Van der Spek is Peter ‘iemand die de waarheid naar boven wil halen’. Hij sprak hem onlangs voor de opnames van een podcast. ,,Hij was het laatst bang voor een slecht rapport, zei hij. Dat tekent hem. Liever rechtop leven dan op mijn knieën sterven, dat was zijn motto.’’ De tekst staat op de kuit van De Vries getatoeëerd.

De Vries herhaalde dikwijls in zijn omgeving dat er tegen bedreigingen weinig is te doen. ,,Hij had wel eens beveiliging, maar hij hield er niet van.’’ Van der Spek noemt zijn vriend ook ‘een terriër’. ,,Hij bijt zich in zaken vast. Hij was het meest trots op iets als de Puttense moordzaak, niet op zijn Emmy. Dat gaat hem meer aan het hart dan die grote glamour.’’