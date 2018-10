Kees van der Spek moet Dennis Weening opvolgen

Expeditie JansenWie wint welke proef, lijdt het meeste honger of smeedt de gemeenste plannetjes om anderen weg te stemmen? Verslaggever Dennis Jansen kijkt in de rubriek Expeditie Jansen wekelijks in vier thema’s terug op Expeditie Robinson .

Wat viel er op?

Dennis Weening, hij stopt! De presentator heeft het te druk met het opzetten van een eigen bedrijf. Op social media werd de Hagenaar bedolven onder jubelende reacties. ‘Jij hoort bij Expeditie Robinson’, was er een. En zo is het. Die Hawai-achtige bloesjes, dat olijke gezicht, zijn vaak troostende woorden voor de kandidaten. Weening was the character van alle characters. En altijd puur en echt. Zoals dit seizoen de ergernis op zijn gezicht verscheen toen Tony Junior plotseling besloot het eiland te verlaten. ‘Een raar besluit’. Over echtheid gesproken: Art Rooijakkers als opvolger van Weening zie ik niet zitten. Dan denk ik elke keer als hij uit de bushbush opduikt: Wie is de Mol? Kaj Gorgels gun ik het, maar ik pleit voor een ander nieuw RTL-gezicht: Kees van der Spek. Qua voorkomen, presentatie en sociale omgang. Zelf drie jaar geleden als eerste eruit gestemd. Ik weet zeker dat hij het nu veel langer volhoudt.

Hoe erg was het gekonkel?

De kampen zijn samengesmolten: de komende weken gaat het gekonkel weer komen. En dat wordt tijd, want Robinson is veel meer dan krachtproeven, honger lijden en kijken naar het natuurschoon. Het is ook: ergeren. Aan het zeurstemmetje van Anna Nooshin, de grote mond van Soundos of vorig jaar: de ruzie tussen Roeland Fernhout en Shelly Sterk. Ik sprak ze allebei (afzonderlijk!) twee weken geleden op het Televizier Gala en… ze kunnen elkaar nog steeds niet luchten of zien. Wat ergernis betreft hebben we nu alleen de reclames (tippie: zet Expeditie Robinson om half negen op pauze of neem het op, ga om negen uur later en spoel de reclames door). Na het vertrek van de controversiële Aisha, Gwenda en Tony Junior is het behelpen met de ergernis. Steven, Jody, (boer) Jan, Loiza, Stijn, ze zijn allemaal zooo braaf. Wie valt er het snelst uit zijn rol?

Hoe is het met de honger?

Dennis Weening zei het al: het samensmeltingsdiner is één van de mooiste momenten van het programma. Van niet eten, amper eten en saai eten gaan de Robinsons plotseling naar hamburgers, wijn, spareribs, rijst met curry en chocolade toetjes. Je zag ze genieten en even moest ik terugdenken aan een jaar of tien terug toen ik met een darminfectie in het ziekenhuis belandde. Na drie dagen zonder eten kwam de zuster met een bakje yoghurt. Het was het lekkerste dat ik ooit heb gegeten.

Wat zagen we in de proef?

Het was geen ingewikkelde proef: kokers water brengen over een evenwichtsbalk en klimtouw. Op televisie legt Dennis Weening dat één keer uit. In werkelijkheid kan de presentator dat twee keer uitleggen, of drie keer, of vier, en kan iedereen van het kamp vragen stellen. De editors knippen en plakken er wel op los. Des te knapper was het dus dat oud-topsporter Gregory Sedoc (Europees kampioen horden in 2007) niet in de gaten had dat de koker aan beide kanten open was (‘Ik besef, ik doe iets fout’). Daar kon dus water uit… Gregory is agent in de Haagse Schilderswijk. Hij zal morgen toch niet worden uitgelachen?

Voorlaatste werd Gregory, maar er nog hoop voor hem, want wie eindigde vorig jaar zo laag in de samensmeltingsproef? Jawel, Carlos, de latere...winnaar!

Nienke verloor en moest met Johnny Kraaijkamp jr. de niet-slapen-proef doen. Hier bewezen de makers/bedenkers van Robinson dat ook zij niet feilloos zijn. Na een heerlijk diner (met wijn!) mochten de twee gaan liggen in de hangmat: wie het eerste in slaap zou vallen, moest huiswaarts. Na ruim vijf uur wakker blijven (op tv teruggebracht naar 3 minuten en 39 seconden) kwam Nicolette Kluijver aan om de proef aan te passen. Het duurde allemaal te lang. Nu moesten Nienke en Johnny een balletje vasthouden. Tussen twee vingers en met gestrekt arm. Het leverde één van de spannendste duels ooit op in Robinson.

Volledig scherm Johnny Kraaijkamp en Nienke Plas © RTL

Nienke won het zinderende gevecht, maar Johnny kon met opgeheven hoofd het vliegtuig in. Mooi was het moment waarop Nienke, teleurgesteld en moegestreden, vanuit het water naar Johnny liep op Duivelseiland. De acteur troostte haar en greep onmiddellijk naar het bandje van haar rugtas om die van haar over te nemen en te dragen: wát een heer!

Quote van de week

Quote ‘Ik ben echt tot het gaatje gegaan. En een nachtje doorgehaald’ Johnny Kraaijkamp jr.