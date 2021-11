Kees van der Spek ontmaskert Addy uit Helemaal het Einde als ‘sekteleider’

Taylor Swift breekt bijna 50 jaar oud record in Billboard Hot 100

Taylor Swift heeft een bijzonder record neergezet in de Amerikaanse Billboard Hot 100. De zangeres komt deze week nieuw binnen op de eerste plaats met de albumtrack All Too Well afkomstig van haar opnieuw opgenomen album Red. Het nummer is met 10 minuten en 13 seconden nu de langste nummer 1-hit ooit, meldt Billboard.

