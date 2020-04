Kees van der Spek zorgt met opnames voor oploop in Deventer wijk

De televisiejournalist met de karakteristieke krullenbol was naar eigen zeggen in de Julianabuurt in Deventer voor een ‘vooronderzoek' voor zijn programma Oplichters Aangepakt. Over het wie, wat en waarom wil hij niks kwijt. ,,Dan maak ik mijn eigen onderzoek kapot. Maar we hadden een tip gehad en ik ging eens kijken.”



Wat wel zeker is, is dat het bezoek van Van der Spek tot een hoop ophef leidde in het Oranjekwartier, waar vorig jaar een grote vechtpartij plaatsvond. In de wijk gaan drie verschillende namen rond van het vermeende ‘doelwit’ van Van der Spek. Die gaat nergens op in.