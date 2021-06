Keira Knightley: ‘Alle vrouwen die ik ken, zijn seksueel geïntimideerd’

Alle vrouwen die actrice Keira Knightley (36) kent, hebben volgens haar te maken gehad met seksuele intimidatie. ,,Van ongevraagd lichaamsdelen te zien krijgen, tot vastgegrepen worden, een man die zegt dat hij je keel doorsnijdt of een klap in je gezicht’’, zegt ze tegen Harper’s Bazaar .

Ze kent ‘letterlijk niemand’ die zulke nare ervaringen bespaard is gebleven, stelt ze. Knightley werd zelf ook geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag van mannen, maar zei daar tot nu toe weinig over. ,,Toen vrouwen in de media vertelden welke voorzorgsmaatregelen ze nemen om veilig te blijven als ze naar huis lopen, dacht ik: ik doe al deze dingen ook en ik denk er niet eens over na. Het is fucking deprimerend’’, zegt ze.

Zelfs bij het interview met het blad, dat tijdens een wandeling door Londen plaatsvond, werd ze nageschreeuwd. Of ze ook naar de lokale school gaat, omdat ze er zo jong uitziet, riep een man. ,,Ik houd van de politicus die zei dat er een soort avondklok moet komen voor mannen’’, aldus Keira daarna. ,,De mannen werden toen boos, terwijl je denkt: er is een avondklok voor vrouwen en die is er altijd al geweest.’’

Seksscènes

Knightley, wereldberoemd van onder meer de Pirates of the Caribbean-films, zei onlangs nog dat ze geen seksscènes meer wil opnemen met mannelijke regisseurs. Niet vanwege intimidatie, maar omdat ze er klaar mee is dat zulke scènes vaak vanuit de blik van mannen worden gemaakt en vooral hen moeten plezieren.

Ze is er ook klaar mee dat mannelijke regisseurs haar steevast vertellen hoe zij een vrouw moet zijn, zei ze eerder. Als je niet gezellig flirt óf een moederfiguur bent, word je als actrice niet serieus genomen, stelde ze. ,,Het probleem met die twee rollen is volgens mij dat heel weinig vrouwen zich er echt mee identificeren.’’

Elke dag lipstick

In gesprek met Harper’s Bazaar onthult Keira trouwens ook hoe ze het voor zichzelf en haar gezin een beetje leuk hield tijdens de lockdown. ,,We hebben een trampoline in de tuin en besloten dat we er alleen op mochten met een jurk aan’’, vertelt ze. ,,Ik deed elke dag rode lipstick op en trok elk kledingstuk van Chanel aan dat ik in de kast had. Mijn dochter Edie had Chanel-lintjes in haar haren en elvenvleugels.’’

Haar man, muzikant James Righton (met wie ze ook dochter Delilah heeft), mocht alleen meedoen als hij een van zijn ‘vele pauwkleurige Gucci-pakken’ droeg. ,,Ik dacht: waarom zou je deze spullen in de kast laten hangen als het buiten voelt als een soort eng einde der tijden? Ik vond het belangrijk om blij te zijn voor de kinderen.’’

