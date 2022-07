Keith Bakker krijgt in hoger beroep 18 maanden celstraf voor ontucht

Het hof zegt niet te hebben kunnen vaststellen dat er in de relatie tussen Bakker en het slachtoffer - met wie hij een verhouding had - een situatie was waarin het meisje werd gedwongen tot seksuele gemeenschap. Dat Bakker in de relatie ‘erg dominant’ was en dat hij misbruik maakte van de kwetsbare situatie waarin het slachtoffer zich bevond, staat volgens het hof buiten kijf. ,,Maar bewijs voor dwang is niet gevonden.”