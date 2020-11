Keith Richards grapte naar superfan Sjaak: ‘Jij bent onze zanger’

video Kijkcijfer­re­cord! The Masked Singer meest bekeken RTL 4-show sinds Idols 1

14 november Een duizelingwekkend aantal van 3,9 miljoen kijkers heeft gisteravond naar de ontknoping van The Masked Singer. Daarin werd duidelijk wie er nou in de zebra, panter, vos en Neptunus-pakken zaten. Ook werd de winnaar van de show gekozen. Let op spoiler alert! In dit artikel worden de namen van de bekende Nederlanders genoemd, wil je dat niet weten, stop dan hier met lezen.