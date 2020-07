Kelly geniet van bikiniweer en Roxeanne maakt boottochtje

Johan Derksen: De Mol dreigde met een claim aan mijn broek

21:12 John de Mol persoonlijk zorgde er vrijdag voor dat Veronica Inside volgende maand terugkeert op televisie. Met name Johan Derksen (71) had een stevige aansporing nodig – en die kreeg hij ook, via de mail en telefoon. ,,Dat was een keihard gesprek. Ik had geen enkele keus.’’