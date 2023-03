Kelly McCreary vertrekt na negen seizoenen bij Grey's Anatomy

Netflix wint smaadzaak tegen recher­cheur uit docureeks Making a murderer

Netflix heeft een smaadzaak gewonnen tegen een van de rechercheurs die te zien is in de Amerikaanse documentaireserie Making a murderer, meldt The Hollywood Reporter. Andrew Colborn vindt dat hij in de Netflix-show valselijk wordt beschuldigd van knoeien met bewijsmateriaal in de veelbesproken rechtszaak tegen Steven Avery en zijn neef Brendan Dassey.