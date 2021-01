Kelly Rowland bevallen van zoontje

‘Op de 21e dag, van het 21e jaar, van de 21e eeuw begroette Noah Jon Weatherspoon ons!’, deelde Rowland via Instagram. ‘We zijn erg dankbaar.’ Haar zoon woog bij de geboorte bijna 4 kilo en was 48 centimeter lang. Noah is de broer van de 6-jarige Titan.

Het voormalige bandlid van Destiny's Child maakte in oktober bekend een tweede kind te verwachten met een foto op de cover van Women's Health. ,,We hadden het er al eens over gehad en toen kwam corona en we dachten: laten we zien wat er gebeurt. Een kind kunnen krijgen...ik word 40 in februari. Voor mezelf zorgen is erg belangrijk voor mij”, vertelde Rowland aan het tijdschrift.