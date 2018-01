Kensington wint Popprijs 2017 bij Noorderslag

Ze moesten er per privévliegtuig vanuit Rotterdam (de band speelde op Vrienden van Amstel in Ahoy) naar Groningen voor vliegen, maar Kensington was vanavond op tijd om dan eindelijk de Popprijs in ontvangst te nemen.



Dat Kensington de prijs dit jaar kreeg, was natuurlijk te laat voor de band die al zeker drie jaar de grootste van ons land is ,,Eindelijk? Dat zijn jouw woorden'', reageerde zanger Eloi Youssef op het podium. ,,Maar na tien jaar bij elkaar vinden we dit een perfecte timing.''



Dat was een hoffelijke reactie van de frontman van de band, die bijna eigenhandig de rockmuziek in Nederland op de kaart houdt. De groep kreeg de prijs vooral voor zijn blinkende live-cv, waarop dit jaar vijf Ziggo Dome-shows en volgend jaar de Amsterdam Arena worden toegevoegd. Een voor Nederland ongeziene prestatie, die als voorbeeld dient van vele jonge Nederlandse rockbands.