Kensington wist als eerste Nederlandse band de Johan Cruijff Arena tot de laatste plek te vullen

School

Het Jordan Montessori Lyceum in Zeist is de voedingsbodem voor Kensington. Bassist Jan Haker en gitarist/zanger Casper Starreveld, beiden leerlingen uit klas 2B, beginnen in 2002 het gelegenheidsbandje TwoBeez. Later wordt het schoolband Quad, die in 2005 overgaat in Kensington. Pas in 2008, wanneer drummer Niles Vandenberg erbij is gekomen, heeft de band de samenstelling die later zo succesvol blijkt.