Kent u die mop van die tv-presentator die met pensioen zou gaan?

Zit je ineens oog in oog met een jeugdheld. Het overkwam mij woensdagavond aan tafel bij Pauw. Aan de overkant zetelde Ron Brandsteder. De man die niet alleen mijn jeugd, maar ook ons nationale erfgoed verrijkte met Bella Beer, een bovenmaats bord tomatensoep waarboven bruidsparen bungelden in een enorme lepel, de hese lach die Gerard Joling later perfectioneerde en Moordspel, waarna ik steevast twee nachten niet kon slapen. Ter verdediging van mezelf: ik was tien of zo.



Ron Brandsteder, is hij ooit echt weggegaan van tv? Ik kan het me eigenlijk niet herinneren. Er was altijd wel een herhaling van Laat ze maar lachen. Of hij dook ineens bij Omroep MAX op met Ron’s Grote Ganzenbord en maakte samen met zoon Rick de Showbizzquiz 2.0 bij SBS. Een blik in het archief leert dat hij zowel in 2013 en 2015 aankondigde nu écht te stoppen met tv. Maar om in Moppentoppers-stijl te blijven: kent u die van die presentator die met pensioen ging? Precies, die ging niet. Die zat woensdag bij Pauw om een kampeerserie te promoten die hij onlangs opnam voor ONS.