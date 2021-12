Kerstfoto koninklijke familie niet nieuw maar uit de oude doos

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en dochters Amalia, Alexia en Ariane werden op 12 mei geprezen om de gala-outfits die ze droegen in Koninklijk Theater Carré, waar AvroTros het muziekgala organiseerde om Máxima’s naderende verjaardag te vieren. In het theater was geen publiek aanwezig, wel werden er opnames gemaakt die werden uitgezonden op NPO 1. Omdat de royals toch al strak in de lak zaten, werden ze voor vertrek vastgelegd door fotograaf Jeroen van der Meyde in de hal van Paleis Huis ten Bosch. Ook twee van de drie labradors - hoogstwaarschijnlijk Skipper en Nala - mochten voor de camera. Máxima draagt toypoedel Mambo - ook een verjaardagscadeau - in haar handen. Het geheel is nu vlak voor Kerstmis opgepoetst tot kerstkaart.

Zeeblauw

Modejournaliste Josine Droogendijk, die de kledingkeuzes van de Oranjes nauwgezet volgt , is lovend over de designjurk die de koningin selecteerde. Het gaat om een japon van de Nederlandse modeontwerpster Iris van Herpen. ‘Máxima’s japon bestaat uit een huidkleurige basis, waarover zeeblauwe lijnen als golven naar beneden deinen. Wauw!’, schrijft Droogendijk. Prinses Amalia koos voor een jurk met bloemmotief van het merk Needle & Thread. Voor de deuren van Carré droeg ze ook een donkerblauwe stola, maar die was tijdens de fotoshoot in het paleis niet nodig.

Prinses Alexia straalt in een gelaagde zeeblauwe jurk van het Franse merk Maje, die veel over de toonbank gaat in de Bijenkorf. Grappig detail is dat de Belgische prinses Eléonore onlangs in de blauwe versie van de jurk werd gespot tijdens het jaarlijkse kerstconcert in de Troonzaal van het Koninklijk Paleis in Brussel. Aan de ‘Ruffini midi jurk van mesh met lurex’ hangt een prijskaartje van 355 euro. Zusje Ariane liet zich vastleggen in een lange, doorschijnende creatie van eveneens Needle & Thread, met roze applicaties. Peek & Cloppenburg verkoopt de jurk voor 329,29 euro.