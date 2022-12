Kerstvakantietips: deze films en voorstellingen moet je zien

Goed, de kerstdagen zijn voorbij, maar de kerstvakantie is amper begonnen. Nu begint de tijd voor uitstapjes. Onze recensenten bezochten een geweldige familievoorstelling in het theater, een geslaagde film in de bioscoop. En oh ja, voor wie echt de deur niet uit wil of kan, bekeken we ook nog een aanrader op Netflix.