Kesha scheurt kruisband en moet tour afzeggen

,,Het delen van mijn muziek met fans over de hele wereld is het liefste wat ik doe, maar ik moet nu naar mijn dokter luisteren", zegt Kesha in een statement dat ze zelf op haar Instagram verspreidde. ,,Ik moet een operatie ondergaan zodat ik komende zomer weer alles kan geven. Het verplaatsen van de concertdata maakt me ziek van verdriet. Ik zal hard werken om zo snel mogelijk weer op het podium te staan."



Kesha zou tussen eind maart en eind april elf optredens geven in Australië, Nieuw-Zeeland, Taiwan en Japan. De zangeres wil de concerten op een later moment inhalen. In juni begint een Amerikaanse tournee samen met Macklemore.