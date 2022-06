Kevin Spacey formeel beschuldigd van aanranding van drie mannen: acteur donderdag voor rechter

Er lopen in totaal vier aanklachten van drie mannen tegen Spacey wegens seksuele aanranding. ,,Hij wordt ook beschuldigd van het aanzetten tot seksuele penetratie zonder toestemming”, is in het bericht te lezen. De acteur moet zich voor de feiten komende donderdag om 10 uur lokale tijd verantwoorden voor de Londense rechter in het Westminster Magistrates Court. Het betreft incidenten tussen maart 2005 en april 2013, die zich deels zouden hebben afgespeeld in de wijk in Londen waar het Old Vic-theater is gevestigd. Daar was Spacey destijds artistiek directeur.



Spacey verklaarde eind mei al dat hij van plan was naar het Verenigd Koninkrijk te komen voor de behandeling van de zaken. Hij voegde er destijds aan toe dat hij ervan overtuigd is dat hij zijn onschuld kan aantonen.



De tweevoudig Oscarwinnaar werd in 2017 door meerdere mannen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat zorgde ervoor dat de acteur kort daarna moest vertrekken uit de populaire Netflix-serie House Of Cards, waarin hij de hoofdrol van president Frank Underwood speelde. Meerdere zaken werden geschikt en geseponeerd, maar er bleef wel een onderzoek naar de acteur lopen.