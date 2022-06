Kevin Spacey windt Britse rechter om zijn vinger (en klinkt weer even als Frank Underwood)

Achter het plexiglas van de beklaagdenbank in Court One van het Westminster Magistrates’ Court verloor acteur Kevin Spacey een klein halfuur zijn artiestennaam. Als ‘Mr Fowler’ luisterde hij naar de beschuldigingen van het seksueel misbruiken van drie mannen in zijn periode als artistiek leider van het Londense theater Old Vic. Totdat rechter Tan Imran, onder de indruk van de beroemde gast, hem ineens respectvol aansprak met ‘Mr Spacey’.