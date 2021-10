Khloé Kardashian en dochtertje True (3) hebben allebei corona

Gordon en Jeffrey weer uit elkaar: ‘We wensen elkaar niets dan goeds toe’

Nog geen drie maanden nadat bekend werd dat Gordon (53) de liefde had gevonden bij de 30 jaar jongere Jeffrey, is hun relatie op de klippen gelopen. Dat maakt de presentator vandaag bekend op Instagram. ‘Helaas is ons sprookje ten einde gekomen’, aldus Gordon.

27 oktober