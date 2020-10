Khloé Kardashian was besmet met coronavirus: ‘Meest bizarre hoofdpijn gehad’

,,Ik heb last van migraine, maar dit was de meest bizarre hoofdpijn", aldus Khloé. ,,Ik was aan het hoesten, mijn borst brandde elke keer dat ik hoestte.”



Ook had de realityster dagenlang last van opvliegers, moest ze overgeven en was ze constant aan het rillen. ,,Laat me jullie vertellen: deze shit is echt. Maar we gaan er allemaal doorheen komen.”



Het is niet duidelijk wanneer Khloé besmet was met het virus, maar vorige week leek er niets met haar aan de hand. Ze was gewoon bij het verjaardagsfeest van zus Kim. Die kwam onder vuur te liggen omdat de gasten die ze had uitgenodigd op het privé-eiland zich niet aan de maatregelen leken te houden. Zo noemden vele twitteraars het ‘hypocriet’ dat ‘de elite’ bijvoorbeeld geen afstand hoeft te houden.