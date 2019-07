Kijk- en luistertips: Topzwaar einde van Orange is the new Black

Succesvol­le Ha­zes-musical maakt comeback in 2020

11:11 De succesvolle musical Hij gelooft in mij, over het leven van André Hazes, keert volgend jaar terug in de Nederlandse theaters. De voorstelling zal in het seizoen 2020-2021 als reizende voorstelling in het hele land te zien zijn. Dat heeft Albert Verlinde van Stage Entertainment Nederland vandaag gemeld.