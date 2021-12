Kijk nu live naar concert Haagse band Son Mieux via deze site

StreamDe Haagse band Son Mieux beleefde dit jaar zijn grote doorbraak bij het publiek, maar van een show met bezoekers kwam het - door de coronamaatregelen - nét niet. En dus releaset de groep zijn nieuwe album The mustard seed vandaag om 20.30 uur middels een livestream, ook te volgen op deze site via ad.nl/sonmieux.

Son Mieux timmert al wat jaren aan de weg, maar dit jaar had voor de band een wel heel bijzondere lading. Mede dankzij radiozenders die hun nummers in de etalage zetten, beleefde de band zijn doorbraak bij het grote publiek. Een droom die uitkwam. Maar nét het op moment dat er een grote show in het Utrechtse TivoliVredenburg op de agenda stond, werden er weer strenge coronamaatregelen aangekondigd. Even zag de groep hun droom in rook opgaan, maar, stelt frontman Camiel Meiresonne: ,,De albumrelease konden we niet overslaan.”

En dus besloot de band, bekend van nummers als 1992 en Drive, het concert vrijdag gewoon door te laten gaan. Weliswaar zonder publiek, maar wél middels een livestream waar iedereen naar kan kijken ,,We waren aan het repeteren toen we te horen kregen dat het niet door kon gaan. Ik voelde dat we ook een show hadden die zich voor een livestream leent. Een mooi verloop, rustpunten en een visueel spektakel. Die livestream hebben we in een paar dagen uit de hoge hoed getoverd. Het was zwaar, maar fijn dat we het met elkaar konden doen”, legt Camiel (28) uit, die het afgelopen jaar vooral als ‘maf’ omschrijft.

Volledig scherm Son Mieux. © Philine van den Hul

En een ‘maf’ jaar was het zeker voor de band. Van een grote doorbraak, uitverkochte shows tot een livestream; de carrières van de Haagse muzikanten raakten in een stroomversnelling. ,,In 2020 hebben we ons echt even teruggetrokken om aan ons tweede album te werken. Dus toen we begin dit jaar onze eerste single van die plaat uitbrachten, was het spannend”, bekent Camiel. Hij vervolgt: ,,Wat dat betreft ben ik heel blij met de digitale wereld waarin we leven. Als deze crisis zich in de jaren 60 had afgespeeld, hadden we er heel anders voorgestaan”, grapt Camiel, die soms nog niet kan geloven dat ze landelijke bekendheid hebben verworven.

Die plotselinge bekendheid maakt het soms lastig, in coronatijd. ,,Het gemis aan shows is daardoor groot. De zalen zijn ineens uitverkocht”, legt de zanger uit. Hij stelt dat er nu juist behoefte is aan verbinding. De muzikanten hopen kijkers vanavond dan ook een leuke avond te kunnen bezorgen.

Ambities heeft de band nog genoeg. ,,Bruce Springsteen weet zelfs een grasveld met 50.000 man erop te laten aanvoelen alsof ze met hem in de kroeg zitten. Dat is voor ons wel een doel.” Vandaag gaat Son Mieux vooral genieten. ,,Dan is de plaat van de wereld en niet meer alleen van ons.”

De livestream is vanaf 20.30 uur te volgen via ad.nl/sonmieux

Fijn georkestreerde kwaliteitspop

Son Mieux - The mustard seed Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Album (pop)



Het tweede album van Son Mieux komt echt pas vandaag uit, maar het klinkt alsof het er al lang was. Dat is een compliment voor de Haagse band die in 2021 zijn doorbraak beleefde bij het grote publiek. Dat deed het gezelschap met aanstekelijke singles als 1992, Drive en Dancing at the doors of heaven. Liedjes die kloppen, makkelijk in het gehoor liggen en tijdloos zijn.

Het is precies zoals het hele, tien liedjes tellende album klinkt. De band van voorman Camiel Meiresonne brengt fijn georkestreerde kwaliteitspop zonder concessies, waarbij de keuze voor de singles lastig zal zijn geweest. Dat is het met The mustard seed: eigenlijk zijn alle liedjes geschikt voor de radio, inclusief het titelnummer. Dat is lang niet altijd een goed teken - het kan immers duiden op vluchtigheid - maar in dit geval zeker wel.

Dat de band meer in zich heeft dan alleen opwekkende liedjes, wordt duidelijk tegen het einde, waar de ballades Trying en Heavy Water een fijn rustpunt vormen. Als dit de standaard is, dan heeft Son Mieux tussen bands als Di-Rect en Chef'Special zijn eigen vaste plek verworven in de eredivisie van de Nederlandse popmuziek.

- Alexander van Eenennaam