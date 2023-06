Kijkcijferkanon De slimste mens keert op deze datum terug

slimste mens Martin ontmoet 'Hel­een21' van wie hij altijd verloor in quiz-app: ‘Ze is 21 of komt uit 1921'

In het Slimste mens-klassement mag dichter Martin Rombouts glorieus bovenaan prijken, maar tijdens zijn voorbereiding werd hij in de quiz-app herhaaldelijk ingemaakt door ene ‘Heleen21’. Wie o wie was toch deze vrouw? Deze site was bij hun eerste ontmoeting.