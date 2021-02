Kijkcijferrecord voor DNA Onbekend

Stax volgde gisteravond de zoektocht naar de biologische vaders van Jacqueline en Peter. Jacqueline had het vermoeden dat Jan, de oude buurman, haar biologische vader is. Toen ze besloot haar moeder hier naar te vragen. ontkende die alles. Een dna-test moest dus meer duidelijk maken. Peter werd tien dagen na zijn geboorte afgestaan. Zijn moeder was ongehuwd en kon het kind, volgens haar ouders, niet opvoeden. Peter kwam in contact met de kinderen van zijn mogelijke vader en hoopte met behulp van een dna-test meer duidelijkheid te krijgen.