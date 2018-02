Kijkcijfers hitserie Luizenmoeder voor het eerst iets omlaag

Brits koningshuis geeft details sprook­jes­hu­we­lijk Harry en Meghan vrij

4:20 Kensington Palace heeft in een officiële verklaring laten weten hoe de trouwdag van prins Harry en Meghan Markle er gaat uitzien. Het stel treedt op 19 mei in Windsor in het huwelijk en de voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang.