Kijkcijfers Oscaruitreiking naar historisch dieptepunt in VS

Talitha Muusse: ik had misschien eerder moeten stoppen bij Op1

25 april Talitha Muusse had misschien wel eerder moeten stoppen bij Op1. De presentatrice sloot haar tijd bij het praatprogramma voortijdig af omdat omroep KRO-NCRV voorwaarden stelde die botsten met haar persoonlijke en professionele waarden. Bij nader inzien had Muusse die beslissing eerder kunnen maken, vertelde ze zondag in het NPO Radio 1-programma De Perstribune.