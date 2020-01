Kijker moet de angst voor de dood lijfelijk ondervinden in 1917

Waarom zijn er - afgezien van enkele klassiekers zoals Paths of Glory, All Quiet on The Western Front, War Horse en recent de documentaire They Shall Not Grow Old - zo weinig onvergetelijke films over de Eerste Wereldoorlog gemaakt? Regisseur Sam Mendes die met zijn oorlogsepos 1917 een nieuw hoogtepunt toevoegt aan dit bescheiden filmgenre heeft daar wel een verklaring voor.



,,De Eerste Wereldoorlog was een vooral statische oorlog,’’ stelt Mendes in het Londense Imperial War Museum. ,,Er waren relatief weinig troepenverplaatsingen, geen exotische locaties en het was een traag voortslepend conflict. Uit dramatisch oogpunt is dat veel minder interessant voor een regisseur om er een visueel spektakel van te maken.’’



Jarenlang speelde Mendes met de gedachte om een film over de Eerste Wereldoorlog te maken. Hij was vooral op zoek naar een nog niet eerder gebruikte invalshoek. Die kreeg hij toen zijn grootvader, die aan het front in Vlaanderen had gevochten, eindelijk over zijn ervaringen begon te praten. ,,Hij had dat decennia lang niet gedaan. Zeker niet ten opzichte van mijn vader. Maar met zijn kleinkinderen wilde hij, merkwaardig genoeg, wel uitgebreid over die periode uit zijn leven praten.’’