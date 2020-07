Kijker spot knobbel bij nieuwslezer die kanker blijkt te hebben: ‘Eeuwig dankbaar’

‘Ik ben zo dankbaar als ik maar zijn kan’, begint de journalist van de lokale zender WFLA News haar verhaal. Ze blikt terug op een hectische tijd vanwege al het nieuws rond het coronavirus. ‘We versloegen het belangrijkste gezondheidsonderwerp van de eeuw, maar met mijn eigen gezondheid was ik totaal niet bezig.’



Tot ze onlangs een mailtje kreeg van een kijker. ‘Hoi, ik zag je net op tv’, schreef diegene in het bericht dat Price deelt. ‘Ik maakte me zorgen om de knobbel in je nek. Laat alsjeblieft naar je schildklier kijken. Het doet me denken aan mijn nek. Bij mij was het kanker.’



Bij Price ook, zo bleek later. ‘Door het coronavirus liep de diagnose vertraging op, maar ik ga maandag eindelijk onder het mes’, schrijft ze. Chirurgen verwijderen een tumor, haar schildklier en enkele lymfeklieren. ‘De dokter zegt dat het uitzaait, maar niet zo erg. We hopen dat dit mijn eerste en laatste ingreep wordt.’