Kijkers de Luizenmoeder: ‘Had ik vroeger maar een juf Helma gehad’

Of juf Helma graag even de juiste tekst voorleest van een sprookje... Nee dus. ,,Dat vind ik geen reet aan.’’ Harry Potter? Dat is die ‘zeikerd met die bril'.



Juf Helma, ze staat voor groep 8, heeft haar eigen bijzondere rol in de nedercomedy De Luizenmoeder. Omdat ze zonder omhaal en recht voor z'n raap zegt wat iedereen in stilte denkt. Weg met alle fatsoenregels die zijn bedacht door kleingeestige ‘volwassenen’.



Ook in de aflevering van deze zondagavond laat ze zonder opsmuk die kant zien.



Bekijk hieronder tweets van kijkers, die bij het zien van de serie (met daarin een hoofdrol voor Ilse Warring uit Dalfsen als ‘juf Ank’) vooral de meeste lol beleven om de uitspraken van Helma.