Kijkers én Robert ten Brink lyrisch over ‘bizarre’ imitatie: ‘Hij is té goed’

Amanda Balk niet blij met uitspraken Afrojack: ‘Ik wilde dit mijn dochter besparen’

11 februari Amanda Balk is allerminst te spreken over het feit dat Afrojack gisteravond in RTL Boulevard ontkende dat zijn vrouw Elettra Lamborghini hem ervan weerhoudt om zijn dochtertje Vegas (8) te zien. Balk, de ex van de dj, had liever gewild dat haar dochter alle aandacht in de media bespaard was gebleven. ‘Bij ons staat de deur altijd wagenwijd open, ik wil niks liever dan dat mijn dochter haar magische band met haar vader weer mag oppakken’, schrijft de voormalig Gouden Kooi-ster vandaag op Instagram.