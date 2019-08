Kijkers Lingo missen Lucille en storen zich aan gewijzigd format: ‘Gemiste kans’

Lingo is terug! En dat zorgde vanavond voor een storm op sociale media. Kijkers twitterden massaal mee met de uitzending. Vooral de gewijzigde spelregels zijn reden voor kijkers om in de pen te kruipen. Maar ook Lucille Werner wordt gemist door de kijkers.

Vijf jaar nadat Lingo voor het laatst te zien was op televisie mocht Jan Versteegh vanavond een nieuw seizoen aftrappen. Aan zijn zijde was JP, uiteraard buiten beeld, ook weer te horen. Er is echter ook flink aan het format gesleuteld. Zo halen de kandidaten niet langer cijfers uit de ballenbak, maar letters. Die wijziging zorgt voor de nodige kritische reacties. ‘Zo jammer, gemiste kans', schrijft ene Johan op Twitter.



Johan staat daar echt verre van alleen in. Fans van het programma noemen de wijziging van het format ‘onnodig’. Doordat de regels zijn veranderd, is bijvoorbeeld de Lingo-kaart nog alleen in de finale te zien. ‘Was omgekeerd geen beter idee?’ vraagt iemand zich af.



Lucille

Dat Jan Versteegh het spelletje tegenwoordig presenteert, zorgt ook voor enkele teleurgestelde kijkers. Zij vragen zich hardop af waar Lucille Werner is gebleven, de presentatrice die jarenlang het woordspelletje aan elkaar praatte. Jan kreeg dan ook flink wat te verwerken op sociale media. Zo schreef iemand: ‘Waar is Lucille Werner? Wie is deze presenterende scholier?’ Anderen noemden Lingo zonder de oude presentatrice ‘saai’ of oordeelde dat het spel ‘écht niet kon’ zonder Lucille.



Ook een opvallend moment tijdens de aflevering was de reclame voor het nieuwe seizoen van Chateau Meiland. De excentrieke familie popte op, terwijl de kandidaten een woord aan het raden waren. Hierdoor was een van hen even niet meer te zien.



