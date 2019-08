Kijkers lovend over eerbetoon aan Martine Bijl in Musical Sing-a-Long

Martine Bijl, die eind mei op 71-jarige leeftijd overleed, was in Nederland vooral bekend als presentatrice, zangeres en actrice, maar in de musicalwereld was ze ook een zeer grote naam. Ze vertaalde veertien musicals naar het Nederlands, waaronder grote hits als Wicked, The Lion King en Billy Elliot. Van Kooten, Verkaik en Burleson acteerden in meerdere van deze voorstellingen en werden gevraagd om een aantal grote hits te zingen.

Wicked

De nummers kwamen uit Tarzan, JOSEPH, Beauty and the Beast, Wicked en The Lion King. Vooral Verkaik maakte indruk toen ze weer even in de rol van heks Elphaba uit Wicked kroop. Ze behaalde internationaal succes met haar vertolking van dat personage en stond ook in de Verenigde Staten en Engeland in de musical. ,,Willemijn Verkaik geeft de andere musicalacteurs even zangles", is een van de vele reacties op sociale media.



Ook theatermaker Maurice Wijnen was lovend. Zo schrijft hij: ‘De mooiste vertalingen gezongen door de mooiste stemmen.’ Anderen waren geraakt door de foto van Bijl die aan het publiek werd getoond. ‘Complimenten aan de productie, het orkest en de musicalsterren. Heel ontroerend', schrijft een twitteraar.



De Musical Sing-a-Long was gisteravond goed voor bijna één miljoen kijkers en belandde op de vierde plek in de kijkcijferlijst van Stichting KijkOnderzoek.