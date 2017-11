Kijkers RTL Late Night winden zich op om 'incompetente' popjournaliste

Van der Steen schoof aan bij Tan omdat ze ervan overtuigd is dat Miley Cyrus de nieuwe Queen of Pop is. Dat had volgens haar meerdere redenen. Zo zou de 25-jarige zangeres echt zijn en herkenbaar zijn voor haar fans. Als Tan haar vervolgens vraagt of Cyrus nog met 'kneiterhits' gaat komen, reageert Van der Steen zelfs dat ze daar een smak geld op durft in te zetten. Maar het argument waar kijkers vooral woedend op reageerde, was dat Madonna inmiddels al 'rond de 71 jaar zou moeten zijn'. En dus was het tijd voor een nieuwere generatie, zoals Cyrus.



Op sociale media barstte het direct los na haar opmerking. 'Zit een mevrouw die zich popjournaliste noemt. Zegt dat Madonna in de 70 is. Ga je huiswerk doen! Die nemen we niet meer serieus', 'Wat een slecht verhaal van die Belgische dj, tijd voor andere tafelgasten' en 'Wat praten zij een onzin zeg. En dat mag zich deskundige noemen?', luiden de reacties.



Toen Tan voor gelegenheid vroeg naar meerdere hits van Miley Cyrus, reageerde Najib Amhali vervolgens lichtelijk sarcastisch: ,,Het zijn er zoveel, laat me even denken...". Van Madonna wist hij wel meerdere hits op te sommen, waarop Luuk Ikink gevat reageerde: ,,Ja, maar Madonna is ook 71!"