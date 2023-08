Kijkers spotten foutje in slotaflevering van serie Dertigers

Oplettende kijkers hebben een foutje gespot in de slotaflevering van de hitserie Dertigers . Als Saar het vliegtuig pakt naar New York, stapt ze in een vliegtuig van Transavia. Die maatschappij vliegt op vele bestemmingen, maar New York hoort daar niet bij.

In de slotaflevering komt de vriendengroep samen bij café Gijs, de nieuwe wijnbar van Pieter en Bart. Lot stelt haar nieuwe vriend voor en Alex, Elias en Noor hebben groot nieuws: zij verwachten samen een kindje. Met het vertrek van Saar naar New York eindigt haar relatie met Pieter.

Dan komt een scène waarin kijkers een foutje spotten. Saar is te zien in een vliegtuig van Transavia. En dat is onlogisch, want die maatschappij vliegt niet op Amerikaanse bestemmingen. ‘Jammer laatste shot van Dertigers in charter van Transavia’, schrijft een oplettende kijker op X, voorheen Twitter. ‘Maar wat een mooie serie.’



De slotaflevering van Dertigers werd donderdagavond slechts door 150.000 mensen lineair bekeken op NPO 3, maar op NPO Start en NPO Plus is de serie wel in trek. Het vierde seizoen staat op ruim zes miljoen ‘streamstarts’; aangenomen dat de afleveringen vervolgens uit zijn gekeken, is elke aflevering gemiddeld zo’n 250.000 keer gezien.

Deze week werd bekend dat er nog een extra aflevering te zien zal zijn van de serie met de feestdagen. In die aflevering komt de vriendengroep nog een keer samen om kerst te vieren. BNNVara belooft dat kijkers ‘een aantal grote verrassingen’ kunnen verwachten.

Dertigers gaat over een groep vrienden die te maken heeft met herkenbare dilemma’s over kinderen, de liefde en vriendschappen. De hoofdrollen worden gespeeld door onder anderen Justus van Dillen, Jelle de Jong, Leonoor Koster, Eva Laurenssen, Joy Wielkens, Lykele Muus en Wieger Windhorst. De serie is een bewerking van de gelijknamige succesvolle Vlaamse serie.

Volledig scherm De vriendenclub van Dertigers. © BNNVara

