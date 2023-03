Kijkers talkshow Arjen Lubach komen superlatieven tekort voor optreden Herman Finkers

Of Finkers wel eens in een theater was geweest

Finkers geeft tegenover Arjen Lubach aan te genieten van zijn bekendheid. Hoewel, onlangs ging het mis bij theatercomplex DeLaMar in Amsterdam. „Ik was daar met mijn vrouw. We hadden een voorstelling met een etentje geboekt.



De ouvreuse daar vroeg nog hoe ik heette en waar ik vandaan kwam, want ze vond mijn accent zo grappig. Toen ik vertelde dat ik uit Twente kwam, vroeg ze of ik wel eens eerder in een theater was geweest.”

Notabene in het theater zelf hangt een portret van Herman Finkers, samen met André van Duin. De Almeloër wees de ouvreuse dan ook op de foto. „Ze keek eens goed naar het portret en herkende mij toen wel. Ze zei: ‘wat leuk voor u dat u met André van Duin op de foto mocht.’ Zo snel gaat de tijd dus", zegt Finkers.

Het ‘accent’ van Herman Finkers:

Uiteraard komt ook het accent van Finkers ter sprake. De geboren Almeloër geeft aan dat hij het Twents altijd als zijn kracht heeft gezien. Al betwijfelt Finkers of het Almeloos überhaupt wel een accent is. „Almeloërs hebben eigenlijk geen accent. We spreken de woorden gewoon uit zoals ze op papier staan. Als je accentloos wil spreken, moet je eigenlijk een heel raar accent aannemen", zegt hij met een knipoog.

Of het accent hem wel eens tegen heeft gewerkt? „Bij het publiek zelf heb ik er nooit iets van gemerkt. In 1979 was er ooit eens een recensie waarin stond dat mijn show in het dialect was. En dat terwijl ik mij kapot stond te articuleren.”

Overlijden Wim de Bie

Ook komt het overlijden van Wim de Bie ter sprake in de uitzending, een groot voorbeeld van Herman Finkers. „Ik zat onlangs nog in een programma van André van Duin en daarin hebben we het uitvoerig over Van Kooten en De Bie gehad. Ook André was groot fan.”

„Dat deel van het gesprek heeft de uitzending alleen nooit gehaald, omdat Van Kooten en De Bie niet willen dat er geknipt wordt in hun fragmenten. Dat is eigenlijk ook wel een goed uitgangspunt, want zo voorkom je dat iets in een andere context wordt geplaatst. Maar het is jammer dat we niks hebben kunnen laten zien.”

Bekijk het item met Herman Finkers hieronder terug.