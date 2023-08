Kijkers vallen voor omgeving B&B vol liefde: meer vraag naar vliegtickets locaties eigenaren

Er is meer vraag naar vliegtickets naar bestemmingen van eigenaren in B&B vol liefde in het buitenland dan vorig jaar. Zoals bekend kijken miljoenen mensen naar het populaire date- en reisprogramma op RTL4 en Videoland.

Dat blijkt uit onderzoek van Skyscanner, de zoekmachine waar je prijzen kunt vergelijken van vliegmaatschappijen, hotels, autoverhuurbedrijven en reiswebsites. Het bedrijf onderzocht de zoekopdrachten voor retour economy vliegtickets tussen 10 juli en 15 augustus van dit jaar, de tijdspanne waarin B&B vol liefde op het scherm is te zien.

Zo scoort Debbie in Spanje niet alleen punten bij maatje Paul. Sinds de start van B&B Vol Liefde is er een stijging van 29 procent in het aantal zoekopdrachten richting Girona ten opzichte van vorig jaar. Girona is de dichtstbijzijnde luchthaven van Debbie’s B&B in het Spaanse Sant Andreu del Terrì. Ook Marian valt in het Portugese Budens meer in de smaak met een stijging van 28 procent in het aantal zoekopdrachten naar Faro, het dichtstbijzijnde vliegveld.

Ook de Portugese omgeving van Marian bevalt de kijker goed.

Op Mount Joy ziet Skyscanner een stijging van negentien procent (richting Malaga). Voor Stockholm in Zweden, waar de vrijgezelle Bram zit, is er een stijging van zeven procent te zien, voor Limoges (Walter) een stijging van vijf procent. Alleen bij Petri in het Franse Monclar is de populariteit, wat vluchten betreft dan, niet gegroeid. Vluchten naar Bergerac, het dichtstbijzijnde vliegveld, zijn hetzelfde gebleven in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Dat meer Nederlanders meer zoeken naar vliegtickets in vergelijking met vorig jaar is ‘logisch’, stelt een woordvoerder van Skyscanner. ,,Omdat er vorig jaar nog een nasleep van corona is geweest. Je kan dan ook niet met zekerheid zeggen dat de stijging in de vraag naar vliegtickets die nu te zien is bij een aantal bestemmingen volledig te danken is aan de populariteit van B&B vol liefde. Maar opvallend is het in ieder geval wel.”

Heel weekend vol B&B vol liefde

B&B vol liefde beleeft komend weekend de finale. Zaterdag om 20.00 uur is de laatste reguliere aflevering te zien op RTL4, waarna zondag om 20.00 uur in de reünie-uitzending kan zien wie werkelijk de liefde heeft gevonden. De kijker die niet wil of kan wachten, heeft zaterdagavond al de mogelijkheid. Op Videoland is dan de reünie te zien om 21.30 uur.

